Tre nomi campani si uniscono all'élite dei Cavalieri del Lavoro, segno di un'Italia che celebra l'eccellenza imprenditoriale. Piero Mastroberardino, Maria Giovanna Paone e Fulvio Scannapieco rappresentano il talento e la creatività che rendono unico il nostro Paese. Sottolinea l'importanza di investire in qualità, sia nel vino che nella moda. Questi pionieri non solo ispirano, ma dimostrano che il futuro è nelle mani di chi osa innovare!

Ci sono anche tre campani tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro, appena scelti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di Piero Mastroberardino, manager e titolare dell'omonima azienda vitivinicola; e Maria Giovanna Paone, rappresentante della moda italiana e direttrice creativa della divisione abbigliamento donna di Kiton; e Fulvio Scannapieco, fondatore e presidente di Ala, eccellenza del settore aerospazio. I PROFILI Piero Mastroberardino, v iticultore e artista La sua famiglia, i Mastroberardino, è considerata un punto di riferimento della vitienologia italiana riconosciuta come la paladina dei vitigni autoctoni dell'Irpinia e della Campania.

Piero Mastroberardino, un simbolo dell’eccellenza vinicola italiana, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente Mattarella.

