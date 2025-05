Pichetto Fratin a Lecce | digitalizzazione rinnovabili elettrificazione e sicurezza energetica

Durante la XIII edizione del Festival dell'Energia a Lecce, il ministro Pichetto Fratin ha tracciato un futuro elettrizzante per l'energia italiana. La digitalizzazione e le rinnovabili non solo potenziano la sicurezza energetica, ma trasformano il nostro sistema in uno sempre piĂą decentralizzato e resiliente. In un periodo di transizione ecologica, queste innovazioni potrebbero rappresentare la chiave per un'italia energeticamente indipendente e sostenibile. Non perdere l'occasione di scoprire come!

Durante l'apertura della XIII edizione del Festival dell'Energia a Lecce, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha evidenziato come la digitalizzazione e il crescente impiego di fonti rinnovabili contribuiscano a creare un sistema elettrico sempre piĂą decentralizzato. Ha messo in risalto come il perseguimento di un modello basato sull'elettrificazione dei consumi

Italia-Grecia, Pichetto Fratin “Sicurezza energetica priorità per entrambi i governi”

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha incontrato il viceministro greco Nikos Tsafos al MASE, prima di partecipare al secondo Vertice intergovernativo Italia-Grecia.

