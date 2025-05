Piazza di spaccio in ‘allestimento’ vicino chiesa Caivano

A Caivano, un'operazione dei carabinieri ha messo a nudo una piazza di spaccio in fase di allestimento, sorprendentemente vicina a una chiesa. Questo episodio sottolinea un problema sempre più urgente: la lotta contro il narcotraffico in aree vulnerabili. La presenza di simili attività vicino a luoghi simbolici evidenzia come il crimine si insinui nei tessuti sociali. È tempo di riflettere su come proteggere le nostre comunità.

I carabinieri della compagnia di Caivano – durante un servizio a largo raggio nel rione Parco Verde – hanno individuato e sequestrato una piazza di spaccio in fase di 'allestimento'. Il locale, protetto da cancellate e sistemi di video sorveglianza, era nel blocco abitativo C8-2, a due passi dalla Chiesa di San Paolo Apostolo. L'appartamento, il cui intestatario risulta deceduto, era disabitato e al termine degli accertamenti sarà restituito al Comune.

Droga, blitz a Cerignola: disarticolata piazza di spaccio: nove arresti

A Cerignola, i Carabinieri hanno raggiunto un importante risultato nella lotta contro il traffico di droga, arrestando nove persone, di cui tre in custodia cautelare e sei ai domiciliari.

