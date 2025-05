Piazza di spaccio a due passi dalla chiesa smantellata nel Parco Verde

A Caivano, la lotta contro lo spaccio di stupefacenti si intensifica: i carabinieri hanno smantellato un’operazione a pochi passi da una chiesa. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: l'importanza della comunità nella prevenzione del crimine. Con un ambiente sicuro, possiamo riappropriarci dei nostri spazi. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è più fondamentale che mai per costruire un futuro libero dalla droga.

I carabinieri della compagnia di Caivano hanno individuato una piazza di spaccio in fase di allestimento nel rione Parco Verde, all’interno di un appartamento del blocco C8-2, a pochi metri dalla chiesa di San Paolo Apostolo. Il locale, protetto da cancellate e telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Piazza di spaccio a due passi dalla chiesa smantellata nel Parco Verde

Droga, blitz a Cerignola: disarticolata piazza di spaccio: nove arresti

A Cerignola, i Carabinieri hanno raggiunto un importante risultato nella lotta contro il traffico di droga, arrestando nove persone, di cui tre in custodia cautelare e sei ai domiciliari.

