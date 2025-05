Piazza del popolo a Roma come arrivare in metro autobus treno e aereo

Piazza del Popolo si prepara a diventare il cuore pulsante dell’estate romana con la quarta edizione dei Tim Summer Hits! Dal 7 al 10 giugno, oltre 80 artisti saliranno sul palco per farci ballare e cantare i tormentoni della stagione. Non perderti questa occasione unica di vivere la musica dal vivo in un’atmosfera magica, senza alcun biglietto da comprare. Preparati a vivere l’estate nella Capitale!

Piazza del popolo a Roma si appresta a ospitare la quarta edizione dei Tim Summer Hits. L’evento musicale gratuito animerà la Capitale dal 7 al 10 giugno con oltre 80 cantanti in scaletta, pronti a far ballare migliaia di spettatori con i nuovi tormentoni dell’estate. Non sarà necessario comprare alcun biglietto, in quanto la partecipazione ai concerti sarà ancora una volta del tutto free. Per un posto sotto al palco, però, si consiglia di arrivare con qualche ora di anticipo. Ecco con quali mezzi arrivare in piazza. Piazza del popolo a Roma, come arrivare in metro e autobus. La fermata della metro Flaminio (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Piazza del popolo a Roma, come arrivare in metro, autobus, treno e aereo

Piazza del Popolo il Tar dichiara illegittima la delibera di giunta, Morabito: "Si torna al lavoro"

Il TAR ha dichiarato illegittima la delibera della giunta Morabito, riportando speranza tra i lavoratori.

Cerca Video su questo argomento: Piazza Popolo Roma Arrivare Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sito Istituzionale | TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo; Il Tim Summer Hits torna a piazza del Popolo; Basta complicità. Il 7 giugno a Roma in piazza per Gaza; “Speriamo che nei Paesi devastati dalla guerra si possa raggiungere la pace e vivere una vita…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roma, Tim Summer Hits al via: 80 artisti in piazza con Conti e Delogu

Segnala iltempo.it: La musica dal vivo scende in piazza. Torna da sabato 7 a martedì 10 giugno in piazza del Popolo, a Roma, la quarta edizione del "Tim ...

Tim Summer Hits 2025: le date delle serate in Piazza del popolo a Roma

lettera43.it scrive: La quarta edizione del Tim Summer Hits radunerà a Roma più di 80 artisti: dal vincitore di Sanremo Olly alle star di Amici, chi ci sarà.

Tim Summer Hits 2025, 80 artisti a Piazza del Popolo: Roma si prepara alla festa

Riporta informazione.it: E' tutto pronto per il grande ritorno di TIM Summer Hits a Roma. Dal 7 al 10 giugno torna in Piazza del Popolo l'evento musicale estivo gratuito che porterà sul palco allestito appositamente molti art ...