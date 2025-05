Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib supera i 40 mila punti grazie alle utilities

Piazza Affari segna un importante rialzo: l'indice Ftse Mib supera i 40 mila punti, un traguardo che riflette la crescente fiducia degli investitori nel settore delle utilities e dell'energia. A2A, Saipem e Campari brillano tra le azioni più apprezzate. Questo trend positivo non è solo un segnale di ripresa economica, ma evidenzia anche l'interesse crescente verso la sostenibilità e le energie rinnovabili. Non perdere l'opportunità di scoprire come queste dinamiche influ

Piazza Affari imbocca la strada del rialzo dopo i primi scambi con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,37%, riconquistando quota 40 mila punti, sostenuto dagli acquisti sulle utilities e sugli energetici. Sul listino principale si mettono in luce A2A (+1,6%), Saipem (+1,6%), Nexi (+1,3%), Hera (+1,2%), Mediolanum (+1,2%), Campari (+1,1%) e Terna (+0,9%) mentre sono più cauti i bancari con in testa la Banca Popolare di Sondrio e Mps (+0,5% entrambe). Vendite invece su Stm (-1%), Prysmian (-0,4%) e Stellantis (-0,3%) mentre tornano a farsi sentire i timori sui dazi.

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori

Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirà circa 15 miliardi di euro.

Piazza Affari chiude in rialzo, Ftse Mib guadagna lo 0,34% nonostante calo di Tim

Riporta msn.com: Piazza Affari chiude la seduta in rialzo ma senza brillare, con il listino diviso a metà tra rialzi e ribassi. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,34%, frenato dal calo di Tim (-2,17%). I tempi sulla resti ...

Piazza Affari in rialzo con stop a dazi. Bene STM, Stellantis e lusso

Scrive finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, dopo che la grande maggioranza dei dazi globali imposti dal presidente statunitense Donald Trump è stata ritenuta illegale e bloccata dalla Corte co ...

Piazza Affari: Ftse Mib in rialzo, Prysmian e Leonardo trainano il mercato

msn.com scrive: Ftse Mib guadagna lo 0,6% a 40.227 punti. Prysmian e Leonardo in evidenza. Spread Btp-Bund stabile a 100 punti.