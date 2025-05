Pianosa | eradicato il ratto nero ritorna il barbagianni con studio delle borre

A Pianosa, il ratto nero è stato eradicato e il barbagianni torna a sorvolare l'isola grazie a un progetto innovativo sostenuto da Federparchi. Durante la settimana europea dei parchi, l'iniziativa ha dimostrato come l'intervento umano possa ripristinare l'equilibrio naturale. Un dato interessante? Lo studio delle borre del barbagianni fornisce preziose informazioni sull'ecosistema. Un esempio tangibile di come possiamo riunirci per salvaguardare la nostra biodiversità!

In un clima di entusiasmo per la natura, il progetto Il ritorno del barbagianni a Pianosa viene fortemente sostenuto da Federparchi. L’iniziativa, presentata durante la settimana europea dei parchi, punta a dimostrare come l’intervento umano possa favorire il ripristino dell’equilibrio naturale, soprattutto in contesti in cui azioni passate hanno modificato gli assetti originari, come accadde . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pianosa: eradicato il ratto nero, ritorna il barbagianni con studio delle borre

Sull'isola di Pianosa ritorna il barbagianni

Il ritorno del barbagianni sull'isola di Pianosa segna un importante passo nel progetto di conservazione promosso dalla Fondazione UNA e Federparchi.

Cerca Video su questo argomento: Pianosa Eradicato Ratto Nero Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

IL VIDEO. Eliminato il ratto nero era scomparso anche il barbagianni. Ora i rapaci notturni sono tornati a nidificare sull'isola di Pianosa; Ambiente, Briano (F. UNA): “Ritorno del Barbagianni grazie a intervento umano” by AdnKkonos; Barbagianni a Pianosa: nidificazione e studio della dieta con esiti 2024. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sull'isola di Pianosa ritorna il barbagianni

Scrive msn.com: Sono stati reintrodotti quattro individui di popolazione italiana, provenienti da centri di recupero della fauna selvatica. Il barbagianni è tornato a nidificare stabilmente sull'isola. Il progetto si ...

Eradicato il ratto nero dalle Isole Tremiti: minacciava gli uccelli marini

Segnala quotidianodipuglia.it: "Alle Tremiti - ha spiegato il presidente Pasquale Pazienza - il ratto nero minacciando la sopravvivenza delle diomedee ha rappresentato un elemento di forte squilibrio per il mantenimento degli ...

Tutta la verità sull'eradicazione del ratto nero a Montecristo e a Pianosa

Lo riporta giglionews.it: Il ratto nero (Rattus rattus) è una delle specie invasive più diffuse a livello globale e si è insediato con successo in tutti i continenti introdotto accidentalmente dall’uomo. Il ratto ...