Piace sempre di più la passerella sulle Cassandre | 11 mila passaggi in meno di due mesi

La passerella sulle Cassandre non è solo un percorso, ma un vero e proprio simbolo di una nuova cultura urbana. Con oltre 11 mila passaggi in meno di due mesi, stiamo assistendo a un crescente amore per la mobilità lenta. Un'affluenza media di 200 pedoni al giorno, che schizza a 800 nei weekend, dimostra che gli spazi condivisi sono sempre più al centro delle nostre vite. Scoprire le città a piedi? È il trend del futuro!

Una media di 200 passaggi al giorno, con punte di 800 il sabato e la domenica, e una netta maggioranza di pedoni, circa il 90%, rispetto ai ciclisti. Il successo riscosso dalla passerella sulle Cassandre dalla sua inaugurazione, nell'autunno del 2021, era noto a tutti ma ora è certificato anche.

Cosa riportano altre fonti

