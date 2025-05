Phoenix 2012 in finalissima Ha battuto i Kickers Narnali

La finale della fase provinciale Uisp Prato si preannuncia esplosiva! Martedì 3 giugno, al campo “Ado Nelli” di Oste, si sfideranno Phoenix 2012 e Signa 2007. Dopo la sorprendente vittoria contro i campioni in carica dei Kickers Narnali, il Phoenix ha dimostrato che nel calcio tutto è possibile. Una partita da non perdere, che riaccende la passione per lo sport locale e la competizione tra le giovani promesse! Chi porterà a casa il trofeo?

Sarà Signa 2007 – Phoenix 2012 la finalissima della fase provinciale Uisp Prato, in programma martedì 3 giugno alle 21.30 al campo "Ado Nelli" di Oste. Il Phoenix ha battuto 3-2 i campioni in carica dei Kickers Narnali, mentre il Signa 2007 ha pareggiato 1-1 contro il Bellini Giacomo: il passaggio del turno è stato deciso dal miglior piazzamento ottenuto in regular season. Nonostante sia finito con un pareggio con una sola rete a testa, Signa 2007 – Bellini Giacomo è stata una partita tesa e combattuta fino all'ultimo secondo: il Bellini Giacomo era passato in vantaggio al 25' del primo tempo con Maresia.

