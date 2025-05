Pg Milano chiede revoca di semilibertà di Stasi per intervista non autorizzata i legali | Siamo tranquilli

La richiesta della Procura di Milano di revocare la semilibertà di Stasi, dopo un'intervista non autorizzata, riaccende il dibattito sulla gestione dei diritti dei detenuti e le loro comunicazioni. In un'era in cui i social media amplificano le voci di tutti, compresi quelli in carcere, il confine tra libertà d'espressione e regole da rispettare si fa sempre più labile. I legali di Stasi sembrano fiduciosi, ma cosa ne pensano i cittadini?

Il ricorso è stato presentato in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento deciso nelle scorse settimane dal Tribunale di Sorveglianza. Sono quindi riemersi i dubbi dei giudici sulla concessione del regime rilasciata lo scorso 12 aprile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pg Milano chiede revoca di semilibertà di Stasi per intervista non autorizzata, i legali: “Siamo tranquilli”

Delitto Garlasco, Pg Milano chiede revoca della semilibertà per Alberto Stasi

Il caso di Alberto Stasi torna a far discutere, riaccendendo i riflettori su un delitto che ha segnato la cronaca italiana.

Cerca Video su questo argomento: Pg Milano Chiede Revoca Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Delitto di Garlasco, pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi; Pg Milano chiede revoca semi libertà per Stasi; Caso Garlasco, Corona show davanti alla procura di Pavia; Caso Garlasco, genetista Capra frena: Con metodo pm si riapre tutto, anche delitto di Yara. 🔗Ne parlano su altre fonti

Garlasco: il Pg di Milano chiede la revoca della semilibertà a Stasi. Il mistero della bor...

msn.com scrive: AGI - Tra le diverse 'amnesie' che hanno caratterizzato le primissime indagini sull'omicidio di Garlasco c’è anche il mancato sequestro di una borsetta di Chiara Poggi che avrebbe potuto 'raccontare' ...

Garlasco, il Pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Stasi

Come scrive ilsole24ore.com: La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semilibertà ad Alb ...

Pg Milano chiede revoca semi libertà per Stasi

Secondo msn.com: La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semi libertà ad ...