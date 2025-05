Pg chiede revoca semilibertà Stati

La Procura generale di Milano alza la voce: chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi, dopo che il Tribunale di sorveglianza aveva concesso questa opportunità. Questa notizia riaccende il dibattito sulla giustizia e le sue decisioni, specialmente in casi che coinvolgono reati così gravi. La società si interroga: fino a che punto si può concedere una chance a chi ha commesso atti così efferati? Un tema caldo che merita di essere approfondito.

16.25 La Procura generale di Milano ha prepresentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semi libertà ad Alberto Stasi,l'allora fidanzato di Chiara Poggi che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il motivo dell'impugnazione è legato alla mancata richiesta di autorizzaione a rilasciare un'intervista a "Le iene" durante un permesso per un ricongiungimento familiare.