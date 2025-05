Pg chiede revoca semi libertà Stasi

La Procura generale di Milano ha deciso di impugnare la semi-libertà concessa ad Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Questo sviluppo riaccende il dibattito sulla giustizia e sui diritti dei familiari delle vittime. Un caso che fa riflettere su come le decisioni legali possano influenzare la percezione pubblica e la fiducia nel sistema giudiziario. La questione è più che mai attuale: serve un equilibrio tra reinserimento e giustizia per chi ha sofferto.

16.25 La Procura generale di Milano ha prepresentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semi libertà ad Alberto Stasi,l'allora fidanzato di Chiara Poggi che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il motivo dell'impugnazione è legato alla mancata richiesta di autorizzaione a rilasciare un'intervista a "Le iene" durante un permesso per un ricongiungimento familiare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

