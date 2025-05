Pfizer falsificò i dati sui morti per farsi approvare il vaccino

La recente rivelazione su Pfizer, accusata di aver falsificato dati sui decessi per l'approvazione del vaccino, solleva interrogativi inquietanti sulla trasparenza nel settore farmaceutico. Questo scandalo non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto globale di crescente sfiducia verso le big pharma. Qual è il prezzo della salute pubblica? Scopri come questa vicenda potrebbe influenzare il futuro della vaccinazione e la nostra fiducia nei vaccini.

Nei report dati alla Fda, l’azienda ha segnato il doppio di vittime nel gruppo placebo rispetto agli inoculati con il prodotto sperimentale. Invece erano pari o addirittura inferiori. I controllori sapevano ma han tirato dritto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pfizer falsificò i dati sui morti per farsi approvare il vaccino