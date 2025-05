Pesticidi negli alimenti | l’EFSA rassicura i residui restano nei limiti e il rischio per la salute è basso

L’EFSA lancia un messaggio chiaro: i pesticidi negli alimenti europei sono sotto controllo! Con oltre 146.000 campioni analizzati nel 2023, il report evidenzia che i residui restano ben al di sotto dei limiti, riducendo il rischio per la salute. In un periodo in cui la sicurezza alimentare è al centro delle preoccupazioni, queste notizie rassicuranti sono un passo fondamentale verso un'alimentazione più sana. Scopri di più su come ciò influisce sulle tue scelte quotidiane!

Il nuovo rapporto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare conferma che gli alimenti consumati in Europa presentano livelli di pesticidi ampiamente sotto controllo. I risultati raccolti nel 2023 su oltre 146mila campioni mostrano un’elevata conformità alla normativa UE e un'esposizione molto bassa per i consumatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Pesticidi negli alimenti: l’EFSA rassicura, i residui restano nei limiti e il rischio per la salute è basso

