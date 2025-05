Pescate Lecco cittadinanza italiana negata a kosovaro che non sa leggere il giuramento

La vicenda di Pescate scuote il dibattito sulla cittadinanza italiana. Il sindaco ha negato il riconoscimento a un kosovaro, incapace di leggere il giuramento richiesto. Questo episodio riaccende la riflessione sull'inclusione e le barriere linguistiche, che contraddistinguono l'attuale contesto migratorio. È interessante notare come, in un mondo sempre più interconnesso, la lingua possa diventare un ostacolo all'appartenenza. Qual è il prezzo dell'integrazione?

Il sindaco di Pescate (Lecco), Dante De Capitani, non ha concesso la cittadinanza a un cittadino di origine kosovara residente in paese da anni. Il motivo, secondo quanto sostenuto dal primo cittadino: l'uomo, al momento di leggere il testo per ottenere la cittadinanza italiana, non è riuscito a pronunciare una sola parola. Il kosovaro ha residenza in Italia da 10 anni, documenti in regola e approvati anche dalla Prefettura. Il sindaco si è rifiutato di firmare il decreto. "Abbiamo potuto constatare - spiega la vicesindaca Miriam Lombardi, - che, nonostante le certificazioni del corso di italiano frequentato, l'uomo non era in grado di leggere e nemmeno di pronunciare una singola parola nella nostra lingua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pescate (Lecco), cittadinanza italiana negata a kosovaro che non sa leggere il giuramento

