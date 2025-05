Perugia Precariato nella ricerca la sindaca Ferdinandi si mobilita | Scriverò ai parlamentari umbri

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, solleva il velo su un tema caldo: il precariato nella ricerca. In un incontro con i lavoratori del CNR, ha lanciato un appello ai parlamentari umbri per affrontare una questione che tocca il cuore della nostra società. Nel contesto di un'Italia che investe sempre più nell'innovazione, è fondamentale garantire stabilità e diritti a chi costruisce il futuro. Quale sarà la risposta della politica?

Un appello forte e chiaro quello lanciato dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che insieme all'assessora al Sociale Costanza Spera ha incontrato una delegazione di lavoratori precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), attivi negli istituti presenti sul territorio perugino. Nel corso del confronto, definito dalla prima cittadina "diretto e costruttivo", sono emerse le difficoltà quotidiane vissute da tanti giovani ricercatori e ricercatrici, costretti a lavorare in una condizione di perenne incertezza, nonostante il contributo significativo dato alla crescita scientifica e culturale dell'Umbria.

