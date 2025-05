Perugia Al via da ottobre 2025 il nuovo Corso di Canto Gregoriano al Frescobaldi

A partire da ottobre 2025, il canto gregoriano risuonerà nuovamente a Perugia con un nuovo corso presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra “Frescobaldi”. Questa iniziativa non è solo un tuffo nelle radici della musica sacra, ma un'opportunità per rivitalizzare tradizioni culturali sempre più apprezzate. Un viaggio affascinante nel passato che si intreccia con le tendenze attuali di riscoperta del sacro e dell'autenticità musicale. Non perdere l

A partire da ottobre 2025, l’Istituto Diocesano di Musica Sacra “Frescobaldi” di Perugia attiverà un Corso di Canto Gregoriano, inserito nel piano di studi come corso principale oppure come materia all’interno del percorso di specializzazione in Musica Sacra e Liturgica. Il corso si rivolge a chi desidera approfondire lo studio del canto gregoriano nell’ambito della liturgia cattolica, ed è pensato per diverse figure professionali: direttori di coro liturgico, organisti liturgici, cantori per la liturgia e specialisti del canto gregoriano. Un’opportunità formativa unica per chi intende coniugare competenza musicale e servizio liturgico, riscoprendo la ricchezza e l’attualità del repertorio gregoriano nella pratica musicale contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Al via da ottobre 2025 il nuovo Corso di Canto Gregoriano al “Frescobaldi”

