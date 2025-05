Perù presunte vittime di abusi del Sodalitium a Papa Leone XIV | Ci aiuti

A Lima, le voci delle presunte vittime di abusi del Sodalitium Christian Vitae si fanno sempre più forti, chiedendo giustizia e verità. Questo caso non è solo una questione locale, ma risuona in un contesto globale di crescente attenzione sui diritti delle vittime all'interno della Chiesa. La richiesta di ascolto a Papa Leone XIV sottolinea l’urgenza di un cambiamento profondo. La trasparenza è il primo passo per la rinascita della fede.

A Lima, capitale del Perù, proseguono le denunce delle presunte vittime di abusi da parte dell’ex organizzazione cattolica Sodalitium Christian Vitae. Le presunte vittime hanno invitato Papa Leone XIV e il governo peruviano ad ascoltare la loro richiesta e a portare avanti una vera indagine sulle loro accuse, e hanno chiesto al governo peruviano di collaborare con le autorità statunitensi, poiché il Sodalitium ha sede anche a Denver. Questi gruppi hanno già avuto a che fare con Papa Leone XIV che, durante i suoi decenni in Perù, ha ascoltato i loro casi e li ha portati all’attenzione di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perù, presunte vittime di abusi del Sodalitium a Papa Leone XIV: “Ci aiuti”

Abusi sessuali, Cei: “115 presunte vittime in 2023-24, più colpiti tra 10-14 anni”

Nel periodo 2023-2024, la Conferenza Episcopale Italiana ha registrato 115 presunte vittime di abusi sessuali, con un incremento di 69 casi rispetto all'anno precedente.

