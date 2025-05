Perkovic super in un Palafiera deserto | Forlì costringe Rimini a Gara 4

In un Palafiera deserto, la Pallacanestro Forlì torna a far sognare i suoi tifosi con una vittoria che profuma di rivincita. Grazie a un Perkovic inarrestabile, la squadra conquista Gara 4 contro Rimini, dimostrando che la determinazione supera anche l'assenza del pubblico. Questo successo non solo riaccende le speranze per la finale, ma testimonia anche la resilienza di uno sport che, nonostante tutto, continua a regalare emozioni. Chi sarà il prossimo protagonista?

In un Palafiera orfano dei suoi tifosi, la Pallacanestro Forlì batte la Rinascita Basket Rimini e porta la serie a Gara 4. La squadra di coach Antimo Martino si è imposta col punteggio 87 a 78, trascinata da un super Perkovic autore di 22 punti (in doppia cifra anche Tavernelli con 16 punti e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Perkovic super in un Palafiera deserto: Forlì costringe Rimini a Gara 4

