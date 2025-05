Perizia balistica in stazione per ricostruire la morte di Moussa Diarra

Il caso di Moussa Diarra riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle stazioni italiane, luoghi di transito che dovrebbero garantire protezione e tranquillità. Tre colpi, di cui l'ultimo tragicamente mortale, evidenziano la necessità di un approfondimento sulla violenza urbana. La perizia balistica in corso a Verona non è solo un atto investigativo, ma un passo verso una riflessione collettiva su come preservare la vita e la dignità di ogni individuo.

Tre colpi ad altezza uomo, l'ultimo dei quali mortale. Giovedì 29 maggio, alla stazione di Porta Nuova a Verona, si è svolto il sopralluogo della perizia balistica per ricostruire i momenti che hanno portato alla morte di Moussa Diarra, il 26enne originario del Mali che perse la vita nelle prime. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Perizia balistica in stazione per ricostruire la morte di Moussa Diarra

