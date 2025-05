Percorsi abilitanti è caos | ritardi costi e disservizi mettono a rischio il futuro dei docenti

Il caos nei percorsi abilitanti all'insegnamento in Italia sta mettendo a rischio il futuro di migliaia di docenti. Ritardi, costi elevati e disservizi creano un clima di incertezza che potrebbe compromettere l'intero sistema educativo. Mentre si parla di innovazione e qualità nella scuola, è fondamentale garantire che chi insegna non sia lasciato in balia del caos. La formazione degli insegnanti è il pilastro su cui costruire il futuro dei nostri studenti. È ora di agire!

In tutta Italia, migliaia di docenti stanno vivendo una situazione di grande difficoltà a causa dei ritardi e delle disorganizzazioni nei percorsi abilitanti all’insegnamento. I corsi universitari necessari per ottenere l’abilitazione all’insegnamento – introdotti con la riforma Bianchi – sono partiti in ritardo o, in alcuni casi, non sono ancora stati attivati. Il rischio concreto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3

I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

