Perché su Instagram si parla di programma e non di dieta

Oggi su Instagram si parla di "programma" anziché di "dieta", e il motivo è sorprendente! Mentre le diete suggeriscono restrizioni e sacrifici, i programmi offrono una visione più ampia e flessibile del benessere. Si tratta di un trend che va oltre la mera perdita di peso: abbraccia uno stile di vita sano, motivazione e supporto comunitario. Scopri come questi programmi trasformano la percezione del cibo e del corpo, rendendoli protagonisti di un viaggio emozionante!

? Oggi proviamo a rispondere a questa domanda che sorge abbastanza spontanea a chi girovagando sui social si imbatte in centinaia di profili che continuano a parlare di questi misteriosi programmi. Ma cosa sono davvero? Non sarebbe più semplice parlare di dieta? Ecco cosa si nasconde dietro a questa definizione e perché il più delle volte non c’è nulla di esplicito. Il profilo tipo. C’è Carla che non si amava quando pesava 119 kg, ma che ora finalmente si vuole bene con un peso stabile di 64 kg ottenuto senza rinunce. C’è Francesco, con il camice bianco che ti mostra che 5 bicchieri di vino rosso hanno le stesse kcal di un avocado toast. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Perché su Instagram si parla di programma e non di dieta

“Potrei smettere di lavorare domani, non è una questione di soldi. Quando ho iniziato a vendere su Instagram c’eravamo solo io e la Ferragni”: parla Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica

Cristina Fogazzi, conosciuta come l’Estetista Cinica, ha trasformato il panorama dell'e-commerce beauty in Italia con il suo brand Veralab, generando un fatturato straordinario di 70 milioni di euro nel 2024.

Cerca Video su questo argomento: Instagram Parla Programma Dieta Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Elisabetta Canalis parla della sua dieta su Instagram: banane e burro d'arachidi

Segnala tg24.sky.it: La conduttrice 43enne ha risposto sui social alle domande dei suoi fan in merito ad allenamenti, dieta e trattamenti ... ha recentemente postato su Instagram una storia con la madre del marito ...

Sei a dieta? Tre profili Instagram che possono esserti utili

Secondo ladyblitz.it: ROMA – Sei a dieta e usi spesso Instagram? Ci sono alcuni profili social che potrebbero esserti utili nella tua lotta ai chili di troppo. Anzi, ormai c’è una vera invasione di pagine che ...

La Dieta Zona spiegata dal suo inventore, Barry Sears

vogue.it scrive: Non si tratta solo di dimagrire in vista della famosa prova costume: quando si parla di Dieta Zona occorre ricordare che siamo di fronte a un programma alimentare in grado di rimettere in ...