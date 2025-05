Perché l’Occidente si sta accorgendo solo ora dei massacri a Gaza? La nuova puntata di Direct

Perché l'Occidente si sveglia solo ora di fronte ai massacri a Gaza? Da maggio, la carneficina è diventata un tema centrale nei dibattiti politici. Questo risveglio improvviso potrebbe essere il risultato di una crescente pressione mediatica e della mobilitazione sociale. Quali sono le reali motivazioni dietro a questo cambio di rotta? Scopri le dinamiche nascoste in questa nuova puntata di Direct e lasciati coinvolgere da una questione che tocca tutti noi.

Da metà maggio in poi, improvvisamente, i governi occidentali sembrano essersi accorti che a Gaza è in atto una carneficina nei confronti della popolazione civile. Cos'è cambiato, nel frattempo?

La fame di Gaza e la connivenza dell’Occidente al genocidio

La crisi a Gaza si aggrava, tra fame e sofferenza crescente, mentre l'Occidente appare troppo spesso connivente con il conflitto.

Albanese: “L’Occidente sta guadagnando dal massacro del popolo palestinese a Gaza”

La scrittrice palestinese Amiry: «Il doppio standard dell’Occidente e i massacri non faranno altro che rafforzare Hamas»

