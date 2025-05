Perché la Corte dei Conti indaga sulla Regione Lazio | spese pazze a Osaka tra cravatte e foulard

La Corte dei Conti ha acceso i riflettori su spese discutibili della Regione Lazio all'Expo di Osaka, dove tra cravatte e foulard spuntano domande importanti. Il presidente Francesco Rocca, difendendosi in diretta, dichiara di non aver compromesso la sanità. Questo caso si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica sui costi della politica e sulla trasparenza amministrativa. È ora di chiedersi: quanto vale davvero la rappresentanza?

La Corte dei Conti indaga in merito ai costi sostenuti dalla delegazione della Regione Lazio all'Expo di Osaka in Giappone. Il presidente Francesco Rocca si è difeso in diretta su La7: "Sulle indagini sono sereno, non è stato sottratto un euro alla sanità o ai servizi per i cittadini".

