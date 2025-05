Perché il playout Sampdoria-Salernitana rischia di non giocarsi mai | cosa succederebbe in Serie B

Il play-out tra Sampdoria e Salernitana, atteso con trepidazione, potrebbe rimanere solo un’illusione. Con Brescia retrocesso in Serie C e pronto a presentare ricorso, la situazione si complica. Questo scenario non solo ribalta le speranze delle squadre coinvolte, ma potrebbe cambiare il volto della Serie B, già tremolante. Un punto interessante? La questione legale che potrebbe stravolgere le sorti di un'intera stagione calcistica! Preparatevi a seguire gli sviluppi!

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana

Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Sampdoria in attesa: playout a rischio rinvio per il caos Brescia

Come scrive telenord.it: Cellino pronto a rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI, al TAR e, se necessario, al Consiglio di Stato: i tempi si allungano ...

Brescia penalizzato e in C, playout Salernitana-Sampdoria il 15 giugno

Scrive gazzettadisalerno.it: Brutte notizie per il Brescia: il Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha confermato la penalizzazione di 8 punti, suddivisi in 4 da scontare nella stagione corre ...

Brescia penalizzato: Sampdoria e Salernitana ai playout

Si legge su calciomagazine.net: Alla luce della decisione del TFN il Brescia retrocede in Serie C. La società lombarda resenterà appello presso la Corte Federale ...