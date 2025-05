Perché Conte è rimasto al Napoli

Alla fine, Antonio Conte, è rimasto. L`allenatore dello scudetto non si è mosso da Napoli, ha dato l`ok al presidente De Laurentiis per la sua. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Conte Juve, Carrera: «Sarei rimasto tutta la vita con Antonio. Fu bravissimo a portare la mentalità vincente. Alla Juventus si avverte sempre l’obbligo della vittoria»

Massimo Carrera, ex calciatore e collaboratore di Antonio Conte alla Juventus, ricorda con affetto il periodo trascorso sotto la guida del tecnico.

Napoli, Manfredi: "Ringrazio Conte e il presidente De Laurentiis"

Lo riporta msn.com: Napoli, Conte ha sciolto le riserve: sarà l'allenatore del Napoli anche nella prossima stagione Perde il controllo della moto e finisce contro il pilone di un cancello: Rebecca di Siena muore a 25 ...

Conte ha capito che non è più la sua Juventus. De Laurentiis gli ha offerto soldi e mercato ed è rimasto a Napoli (Dagospia)

Secondo ilnapolista.it: Chiellini non ha ancora poteri, Giuntoli silurato in ritardo (non è ancora ufficiale). Conte aveva un'altra idea della Juventus ...