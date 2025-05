Perché avevamo bisogno di Miley Cyrus e del suo nuovo album Something Beautiful

Miley Cyrus, con il suo nuovo album "Something Beautiful", ci invita a una pausa, un momento di riflessione in un mondo che corre troppo. In un’epoca in cui la musica è spesso fruibile in fretta, le 13 tracce di questo progetto diventano un viaggio emozionale, un invito a riscoprire l’arte in modo profondo. Non è solo un ascolto, è un’esperienza da vivere. Pronti a lasciarvi trasportare?

La popstar ci porta a rallentare e riscoprire la bellezza dell'arte, facendoci immergere in un sogno fatto di 13 tracce e un'esperienza cinematografica visionaria.

