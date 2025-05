Per una notte Salzano si tinge di lilla | negozi aperti musica e giochi

Sabato 31 maggio, Salzano si trasformerà in un'affascinante cornice lilla, dando il via alla stagione delle Notti Colorate del Miranese! Dalle 20.00, negozi aperti, musica e giochi animeranno le strade, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Un evento che celebra la comunità e la cultura locale, richiamando l'attenzione su un trend sempre più forte: la riscoperta delle tradizioni attraverso momenti di festa collettiva. Non perderti questa magica serata!

Sabato 31 maggio a partire dalle ore 20.00 il centro cittadino di Salzano si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto per ospitare la Notte Lilla, l’atteso evento che inaugura ufficialmente la stagione delle Notti Colorate del Miranese. Con il titolo evocativo “Il giro del mondo in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Per una notte Salzano si tinge di "lilla": negozi aperti, musica e giochi

Cerca Video su questo argomento: Notte Salzano Tinge Lilla Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Notte Lilla a Salzano: animazione, musica e negozi aperti tutta la sera

Come scrive veneziatoday.it: Salzano apre la lunga estate delle Notti nel Miranese, il ciclo di appuntamenti organizzati da Confcommercio e dai negozianti per vivere e godere la città fino a tarda sera. Appuntamento sabato 28 ...

Oltre 15mila alla "Notte Lilla" di Salzano, l'estate delle notti nel Miranese apre col botto

Segnala veneziatoday.it: E se l’esordio è una conferma, lo è ancor più il percorso enogastronomico, che ha coinvolto 14 tra bar, locali, negozi e gastronomie di Salzano, in un tour del gusto a tappe che ha richiamato ...

Alla Notte lilla musiche e spettacoli e irresistibili proposte enogastronomiche

Lo riporta ilgazzettino.it: Anche quest'anno è Salzano ad accendere le Notti nel Miranese. L'appuntamento con la Lilla è oggi, dalle 20 e fin oltre la mezzanotte, con musiche e balli, cultura ed enogastronomia. Ancor più ...