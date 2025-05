Per tutta l' estate degustazioni di vini al Brn Village con 50 cantine nazionali e internazionali

Quest'estate, il Brn Village si trasforma in un paradiso per gli amanti del vino! Ogni venerdì, il giardino del Bike Café accoglie degustazioni uniche con oltre 50 cantine da tutta Italia e non solo. Un'opportunità imperdibile per scoprire sapori autentici e sorseggiare vini pregiati sotto le stelle. In un'epoca in cui la sostenibilità e la qualità sono al centro dell'attenzione, questo evento celebra l'eccellenza vinicola in un'atmosfera conviviale

Il venerdì sera, nella cornice del giardino del Bike Café, all'ingresso del Brn Village, da giugno e fino a settembre verranno organizzati appuntamenti serali all'insegna del buon vino, con oltre 50 cantine nazionali ed internazionali. L'evento all'aperto, patrocinato dall'Associazione Italiana.

