per sala è il momento di trasferire san vittore fuori dal centro di milano

Il sindaco Beppe Sala propone un cambiamento audace: trasferire il carcere di San Vittore fuori dal centro di Milano. Questa idea si inserisce in un trend sempre più forte di riqualificazione urbana e attenzione ai diritti umani. Un punto da sottolineare? Un ambiente carcerario migliore non solo aiuta i detenuti, ma può anche influenzare positivamente l'intera comunità. Rinnovare il concetto di giustizia è ora più che mai fondamentale!

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha aperto all'idea di trasferire in un'altra struttura, lontano dal centro città, il carcere di San Vittore per renderlo più vivibile, meno sovraffollato e con condizioni più dignitose per i detenuti. Ne ha parlato a margine di un convegno proprio sul sistema. 🔗 Leggi su Milanotoday.it