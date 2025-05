Per Riciclosa raccolte dalle scuole di Montesilvano oltre 5 tonnellate di tappi FOTO

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di "Riciclosa" a Montesilvano, dove le scuole hanno raccolto oltre 5 tonnellate di tappi! Questo straordinario risultato non solo dimostra l’impegno delle nuove generazioni nella sostenibilità, ma evidenzia anche l'importanza del riciclo nel nostro quotidiano. Una vera e propria rivoluzione green che coinvolge i più giovani e segna un passo avanti verso un futuro più responsabile e consapevole. La lotta per un pianeta più pulito inizia proprio da

Si è conclusa la terza edizione di "Riciclosa", l'iniziativa che premia l'impegno delle scuole e delle classi di Montesilvano nella raccolta differenziata dei tappi. Quest'anno, il progetto ha superato ogni aspettativa, raccogliendo l'impressionante cifra di 5.116,00 kg di tappi.

