Per Meloni l’Asia centrale è una priorità Polato Ecr spiega perché

Meloni punta con decisione sull'Asia centrale, un'area strategica che sta attirando l'attenzione di Roma e Bruxelles. Daniele Polato, eurodeputato ECR, evidenzia il potenziale economico di questa regione, sottolineando come le sinergie tra Italia e Europa possano aprire nuove vie commerciali. In un contesto globale sempre più competitivo, investire in queste relazioni significa non solo crescita, ma anche rafforzare il nostro peso geopolitico. Un'opportunità da non perdere!

Le attenzioni che Roma rivolge all’Asia centrale sono le stesse che in quell’area così strategica ripone Bruxelles, segno che esiste un potenziale economico non indifferente. Così l’eurodeputato di EcrFdI Daniele Polato, membro della delegazione per le relazioni con i Paesi del Sud-est asiatico che in questa conversazione con Formiche.net analizza i temi al centro del viaggio della premier in Uzbekistan e Kazakhstan, anche alla luce dei riverberi europei dei progetti in atto, come il Trans-Caspian Transport Corridor. Perché l’Asia centrale è diventata una delle priorità geopolitiche del governo? Ritengo che l’Asia centrale non sia “diventata” ma “è” una priorità del Governo Meloni, visto l’impegno posto in questa regione dall’inizio del mandato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Per Meloni l’Asia centrale è una priorità. Polato (Ecr) spiega perché

