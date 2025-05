Per il trasporto pubblico è tempo di pagelle | a Rimini i viaggiatori dicono voto 7 e mezzo

Rimini si fa sentire: il trasporto pubblico locale conquista un buon 7 e mezzo secondo i viaggiatori! L'indagine di customer satisfaction rivela come l'ottimizzazione dei servizi stia rispondendo alle esigenze degli utenti. Un voto che riflette non solo la qualità del servizio, ma anche un trend positivo verso una mobilità sostenibile e più efficiente. Scopriamo insieme come questo punteggio può trasformarsi in un'opportunità per il futuro della Romagna.

Presentati i risultati dell’indagine di customer satisfaction sui servizi di trasporto pubblico locale della Romagna. Lo studio, condotto nel periodo autunnale 2024, ha analizzato il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi autofilotranviari nelle tre province romagnole, nonché la loro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Per il trasporto pubblico è tempo di pagelle: a Rimini i viaggiatori dicono voto "7 e mezzo"

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che destina oltre 70 milioni di euro al trasporto pubblico locale.

