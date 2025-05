Per i referendum ammessi oltre 67mila votanti fuori sede

Il Viminale ha rivelato un dato sorprendente: oltre 67.000 elettori fuori sede parteciperanno ai referendum dell'8 e 9 giugno 2025. Un fenomeno che si inserisce nel trend crescente della mobilità sociale in Italia, dove lavoro e studio spingono sempre più giovani lontano da casa. Curioso sapere che, tra le motivazioni, ci sono anche le cure mediche. Un’opportunità per riflettere sull’importanza di garantire il diritto di voto a tutti!

AGI - Gli elettori fuori sede ammessi al voto nei Comuni di temporaneo domicilio, in occasione dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025, sono 67.305, di cui 28.430 per motivi di lavoro, 38.105 per motivi di studio e 770 per motivi di cure mediche. A fornire il dato è il Viminale, secondo cui le province con maggior incidenza di elettori fuori sede sono Milano (10.980), Torino (9.691), Roma (9.890) e Bologna (7.785). Le sezioni speciali riservate ai fuori sede (costituite in presenza di almeno 800 elettori fuori sede) saranno complessivamente 51 di cui 12 a Torino, 11 a Milano, 9 a Bologna, 7 a Roma e 2 a Firenze. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Per i referendum ammessi oltre 67mila votanti fuori sede

Il referendum dell'8 e 9 giugno offre ai cittadini un'opportunità cruciale per influenzare questioni fondamentali.

