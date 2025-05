Per Gasperini cresce l’ipotesi Juve | i tifosi vogliono la permanenza l’Atalanta guarda già oltre

Gian Piero Gasperini è nel mirino della Juventus, un'ipotesi che fa discutere il mondo del calcio. Mentre i tifosi dell'Atalanta sperano nella sua permanenza, il mister sta valutando il suo futuro con attenzione. La situazione si complica ulteriormente con l'incertezza in casa Juve. In un contesto di cambiamenti repentini, chi sarà il prossimo a prendere le redini di una delle squadre più blasonate d'Italia? Non perdere il prossimo capitolo!

Dopo il viaggio a Firenze di giovedì 29 maggio, per incontrare i massimi dirigenti e la proprietà della Roma, Gian Piero Gasperini ha preso tempo prima di dire “sì”. Il motivo? La Juventus, che da un momento all’altro si è trovata spiazzata dalla decisione di Antonio Conte di restare al Napoli e che, proprio ieri, ha chiuso il rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tradotto: le carte in tavola nelle ultime ventiquattr’ore sono radicalmente cambiate. Per i bianconeri, ma anche per Gasp, il cui legame storico coi bianconeri non è certo un segreto. D’altronde ha lavorato nelle giovanili dal 1994 al 2003: il ritorno 22 anni dopo, da capo allenatore della prima squadra, sarebbe la chiusura di un cerchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Per Gasperini cresce l’ipotesi Juve: i tifosi vogliono la permanenza, l’Atalanta guarda già oltre

Roma, cresce l’attesa per il nuovo allenatore: Fabregas in pole, Gasperini sullo sfondo

La Roma si prepara a un cambio epocale: con la stagione chiusa al quinto posto, i tifosi sono in fibrillazione per la scelta del nuovo allenatore.

