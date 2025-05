Per De Laurentiis ora vincere conta | così ha rinnegato se stesso per tenere Conte a Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto una scelta audace: vincere a tutti i costi, anche rinnegando parte della sua filosofia. In un calcio sempre più dominato da investimenti faraonici, la sua strategia di mantenere Rudi Garcia alla guida sembra una mossa da scacchista. Sotto i riflettori di una Serie A in trasformazione, il coraggio di De Laurentiis potrebbe rivelarsi la chiave per riscrivere la storia partenopea. Chi avrà la meglio?

Se c'è qualcosa che non manca ad Aurelio De Laurentiis nella sua versione presidenziale è sicuramente il coraggio. Coraggio non inteso come rischio: quello no, non è parte (o almeno fino ad ora non lo è stato) del bagaglio del massimo dirigente azzurro, sempre attento ai bilanci e fautore di una politica diametralmente opposta a quella dei colpi a effetto, del modello arabo attuale o di quello berlusconiano e morattiano degli anni '80 e '90. No, il coraggio di De Laurentiis è da ricercare altrove: nella capacità di andare contro modelli prestabiliti e apparentemente intoccabili e incrollabili, ad esempio, ponendosi come innovatore in un mondo — come quello del calcio italiano — che tanto disposto a innovarsi non è.

