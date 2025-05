Pentathlon Giorgio Malan primo e Matteo Cicinelli secondo nel ranking mondiale

L'Italia si riconferma regina del pentathlon moderno! Con Giorgio Malan in cima al ranking mondiale e Matteo Cicinelli subito dietro, gli azzurri brillano nel panorama sportivo internazionale. Questa straordinaria performance non solo sottolinea il talento italico, ma mette in luce anche la crescita di questo sport, sempre più seguito e apprezzato. Non perdere l’occasione di scoprire cosa riserva il futuro per i nostri campioni!

L’ Italia domina il ranking mondiale del pentathlon moderno: al termine delle tappe di Coppa del Mondo, in attesa delle Finali, gli azzurri Giorgio Malan, vittorioso a Pazardzhik, e Matteo Cicinelli, primo a Il Cairo e secondo in Bulgaria, occupano i primi due posti della graduatoria. Nell’ultimo aggiornamento, infatti, Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) comanda il ranking mondiale con 185 punti, proprio davanti a Matteo Cicinelli (Carabinieri), secondo a quota 178. Alle spalle della coppia azzurra si piazza l’ egiziano Mohamed Moutaz, terzo con 166, che aveva vinto la tappa di Budapest. I due azzurri sono qualificati, assieme a Roberto Micheli (Fiamme Oro), alle Finali di Coppa del Mondo, dove saranno protagoniste, nel settore femminile, Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) ed Alice Rinaudo (Fiamme Oro). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Giorgio Malan primo e Matteo Cicinelli secondo nel ranking mondiale

