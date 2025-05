Pensionato bonifica i suoi averi ma è una truffa | rubati 50mila euro

Un pensionato di Martignacco, con la speranza di bonificare i suoi risparmi, si è ritrovato vittima di una truffa che gli ha sottratto ben 50mila euro. Questo episodio, purtroppo, è emblematico di un fenomeno crescente: le truffe agli anziani, che sfruttano la loro vulnerabilità in un momento storico in cui la sicurezza finanziaria è più che mai precaria. Una lezione importante: diffidare sempre e controllare ogni proposta sospetta!

Sono quasi 50mila euro il bottino dell'ultima truffa ai danni di anziani consumatasi in provincia di Udine. La denuncia è pervenuta ai carabinieri nella mattinata di oggi, 30 maggio: a farne le spese è stato un residente di Martignacco, originario della Sicilia e classe 1955. I fatti La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Pensionato bonifica i suoi averi, ma è una truffa: rubati 50mila euro

A Lucca, un pensionato ha perso oltre 50.000 euro in una maxi truffa con i Bitcoin, credendo di investire facilmente per ottenere grandi rendite.

Lo riporta udinetoday.it: La vittima, un pensionato, avrebbe ricevuto un sms sul cellulare per spaventarlo ... un falso operatore dell'arma l'avrebbe invitato a recarsi nella filiale più vicina della sua banca, Civilbank. Una ...

Come scrive ilgiorno.it: Una volta in casa, le donne si sono divise i compiti: una è rimasta a parlottare con il pensionato mentre la complice ha frugato in giro fino a quando ha trovato in un cassetto 1000 euro.

