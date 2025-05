Pellezzano dà il via al Torneo Give Me Five | quattro giorni di sport inclusione e solidarietà

Pellezzano si prepara a diventare il palcoscenico della solidarietà con il torneo "Give Me Five", un evento che celebra il calcio a 5 femminile e l'inclusività. Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, il Palazzetto dello Sport "Carmine Longo" diventerà il cuore pulsante di quattro giorni di sport, amicizia e valori. Un'opportunità imperdibile per sostenere il movimento femminile e rafforzare il legame tra comunità e sport! Non mancare!

Pellezzano (SA) – Tutto pronto a Pellezzano per il debutto del torneo “Give Me Five”, la prima edizione dell’iniziativa sportiva dedicata al calcio a 5 femminile, che animerà il Palazzetto dello Sport “Carmine Longo” nella frazione Capriglia dal 30 maggio al 2 giugno 2025. La manifestazione, organizzata dall’ASD Sporting Arechi nell’ambito del progetto Play District, si inserisce nella convenzione “Spazi Civici di Comunità” promossa da Sport e Salute Spa ed è patrocinata dal Comune di Pellezzano. Il torneo non sarà solo un evento sportivo, ma soprattutto un momento di condivisione, crescita e promozione dei valori dell’ inclusione e della solidarietà attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pellezzano dà il via al Torneo “Give Me Five”: quattro giorni di sport, inclusione e solidarietà

