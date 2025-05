Pellegrino Idv | Condanna per insulti omofobi a Camerota

La recente condanna per insulti omofobi a Camerota scuote le coscienze in un periodo in cui la lotta contro l'intolleranza e la discriminazione è più che mai attuale. L’indignazione espressa dalla comunità politica, con la solidarietà a Giangaetano Petrillo, evidenzia quanto le parole possano ferire. In un’epoca di crescente sensibilità sui temi dei diritti civili, ogni episodio diventa un campanello d’allarme: non possiamo restare in silenzio!

" La mia assoluta vicinanza e solidarietà a Giangaetano Petrillo, consigliere comunale di Italia Viva apostrofato dal sindaco Mario Scarpitta, nell'ultimo Consiglio comunale di Camerota, con epiteti volgari, ignobili e offensivi. Inaccettabile violenza verbale condita da atteggiamenti intimidatori indirizzati all'intera opposizione e in particolar modo al consigliere Petrillo, di cui conosco e apprezzo l'integrità intellettuale e la passione politica fatto bersaglio di un linguaggio triviale a cui mai può fare ricorso chi ricopre ruoli istituzionali. Non è questa la politica in cui crediamo, non è questo il confronto democratico e costruttivo che perseguiamo.