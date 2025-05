Pellegrinaggio sulla tomba di Francesco E oggi parte il Giubileo delle famiglie

Oggi inizia il Giubileo delle Famiglie, un'occasione straordinaria per riscoprire la fede e i legami familiari, proprio nel mese dedicato a San Francesco. Il pellegrinaggio verso la sua tomba si intreccia con un viaggio in Frecciarossa e tappe indimenticabili in Puglia e Roma. Un invito a riflettere sull'importanza della comunità e del confronto intergenerazionale. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza che scalda il cuore!

LE PROPOSTE. Il 12 luglio viaggio in giornata in Frecciarossa. Sempre a luglio dal 7 al 13 le tappe pugliesi e romane con il Vescovo Beschi. A settembre la Bulgaria di Papa Giovanni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pellegrinaggio sulla tomba di Francesco. E oggi parte il Giubileo delle famiglie

