Pelayo abbandona Catalina alle nozze | il biglietto e la gravidanza da Adriano

La tensione sale alle porte di La Promessa, dove il cuore di Catalina de Lujan è sull'orlo di un baratro. Pelayo, il suo futuro sposo, decide di abbandonarla, mentre la notizia di una gravidanza inaspettata da Adriano complica ulteriormente la situazione. Questo dramma non è solo una storia d'amore, ma riflette le sfide delle relazioni moderne, dove le scelte possono trasformare vite in un attimo. Non perdere l’epico svolgimento!

La tensione cresce alle porte de La Promessa, dove un intenso dolore attende Catalina de Lujan interpretata da Carmen Asecas. Nei prossimi episodi, la protagonista vivrà momenti difficili quando il fidanzato Pelayo Gomez de la Serna (interpretato da Michel Tejerina) prenderà una decisione che cambierà il corso degli eventi, abbandonandola pochi minuti prima della celebrazione.

