Peghin rilancia | Il Padova in B con idee Euganeo pronto per il campionato difficile per il 1ºturno di Coppa

Il Padova di Peghin si prepara a stupire nel campionato di Serie B, scommettendo su idee innovative e una mentalità da outsider. Mentre le big faticano nei play-off, il club biancoscudato punta a dimostrare che il talento e la strategia possono battere i budget stellari. Il primo turno di Coppa sarà il banco di prova ideale: si prospetta un'Euganeo infuocato, pronto a diventare il palcoscenico di una nuova era calcistica!

Da outsider a esempio per tutti. Il Padova di Peghin alza l’asticella, inevitabilmente. Anche perché i recenti risultati dei playoff - e dei playout per altre big come Triestina e Spal - hanno dimostrato che, una volta di più, non ha vinto chi spendeva di più (Avellino escluso nel girone C), ma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Peghin rilancia: «Il Padova in B con idee. Euganeo pronto per il campionato, difficile per il 1ºturno di Coppa»

