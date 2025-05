Pd e poltrone il caso Patto Gazza-Massari | Siamo allineati

Il futuro delle città passa attraverso la capacità di adattarsi e innovare. Massimo Gazza, segretario del PD, sottolinea l'importanza di allineare le competenze politiche alle nuove esigenze della società. In un'epoca in cui il cambiamento è incessante, emerge la necessità di figure fresche e visioni audaci per affrontare le sfide contemporanee. Scopri come questo "patto" può segnare una svolta decisiva per il nostro territorio!

"Le trasformazioni che la nostra città sta vivendo sono sotto gli occhi di tutti e abbiamo il dovere di interpretare la modernità promuovendo il cambiamento, laddove si verifichi la necessità di gestire la cosa pubblica innovando e riallineando alle nuove esigenze figure, competenze, visioni". Inizia così una lunga riflessione di Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd, sul nodo del nuovo segretario dem cittadino (De Franco, a questo punto, ancora di più in pole) e sul prossimo ingresso di Gianluca Cantergiani nello staff del sindaco Marco Massari. "Come Pd siamo convintamente al fianco del sindaco Massari e della sua amministrazione nel processo di rinnovamento e di sperimentazione che sta mettendo in atto – continua Gazza, della cui lettera pubblichiamo alcuni estratti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pd e poltrone, il caso. Patto Gazza-Massari: "Siamo allineati"

Scoppia il caso Nardella-Funaro a Firenze, rivelando un sistema di poltrone e fondi elettorali. La bufera riguarda un circuito consolidato di finanziamenti privati e favori politici, che influenzava le elezioni comunali e le nomine pubbliche.

