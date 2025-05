Paura in via Messina Marine spari contro un palazzo | Ho visto un fucile sbucare dal finestrino di un' auto

Un episodio di violenza ha scosso via Messina Marine, dove spari contro un palazzo hanno gettato nel panico i residenti. La scena è stata da film: un fucile spuntato da un'auto. Questo evento inquietante si inserisce in un contesto più ampio di crescente insicurezza nelle città italiane. Ma perché la criminalità sembra prosperare? La risposta potrebbe risiedere nella mancanza di prevenzione e controllo. Restate informati, la sicurezza è un tema che ci riguarda tutti.

Paura e spari ieri pomeriggio in via Messina Marine dove la polizia è intervenuta in seguito alle telefonate al 112 di alcuni cittadini, che segnalavano l’esplosione di colpi di arma da fuoco contro un'abitazione. Tra i potenziali testimoni una donna che ha riferito di aver visto due uomini a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Paura in via Messina Marine, spari contro un palazzo: "Ho visto un fucile sbucare dal finestrino di un'auto"

