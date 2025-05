Paura a Uboldo si schianta contro la vetrata del Dpiù

Un pomeriggio di shopping a Uboldo si è trasformato in un incubo quando un'auto ha sfondato la vetrata del supermercato Dpiù. L'incidente, causato da un errore al volante di una 76enne, mette in luce l'importanza della sicurezza stradale e della consapevolezza alla guida. In un periodo in cui tutti siamo sempre di corsa, è fondamentale ricordare che un attimo di distrazione può avere conseguenze drammatiche. Restate vigili!

Un errore al volante ha trasformato un normale pomeriggio di spese in un momento di paura oggi, 30 maggio, davanti al supermercato Dpiù di via 4 Novembre a Uboldo. Protagonista della disavventura un’automobilista 76enne di Rescaldina, che ha premuto l’acceleratore invece del freno mentre tentava di parcheggiare la sua vettura. L’auto, lanciata in avanti, ha sfondato la vetrata . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

