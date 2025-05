Paura a Catania nave da crociera rompe gli ormeggi per il forte vento | due turisti finiscono in mare

Momenti di paura a Catania, dove una nave da crociera ha rotto gli ormeggi a causa di un violento vento, facendo precipitare due turisti in mare. Fortunatamente, il tempestivo intervento delle autorità ha evitato il peggio. Questo episodio mette in luce le sfide del turismo marittimo, sempre più in crescita, ma anche vulnerabile agli imprevisti climatici. La sicurezza in mare deve rimanere una priorità assoluta per garantire esperienze indimenticabili e senza rischi.

Una nave da crociera per il forte vento ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare e sono stati messi in salvo da personale della nave e da agenti di polizia con moto d’acqua e da militari della guardia costiera. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che sta valutando lo stato di salute dei due turisti caduti in acqua, che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura a Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi per il forte vento: due turisti finiscono in mare

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg

La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Cerca Video su questo argomento: Paura Catania Nave Crociera Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Catania, vento così forte da rompere gli ormeggi della nave da crociera: due turisti in mare; NEWS - Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi: due turisti finiscono in mare; Rai, Mara Venier approda nell’agenzia di Beppe Caschetto: così la zia prepara la nuova Domenica In (con Malgioglio e Corsi); Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ora è davvero finita: la mossa del rampollo di Pirelli chiude la relazione. Il bacio con.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Nave da crociera rompe gli ormeggi: 2 turisti in mare. Paura per il forte vento a Catania

Segnala msn.com: CATANIA - Una nave da crociera per il forte vento ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare ...

Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi per il forte vento: due turisti in mare

quotidiano.net scrive: Recuperati e messi in salvo da personale della nave, da agenti di polizia con moto d'acqua e da militari della guardia costiera ...

Nave da crociera rompe gli ormeggi per forte vento, passeggeri precipitano in mare a Catania

Riporta fanpage.it: Due le persone coinvolte che sono cadute in acqua dopo aver perso l’equilibrio mentre si trovavano sulla passerella per salire a bordo della nave ...