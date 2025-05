Paul Krugman al Festival dell' economia | Impatti della presidenza Trump su dazi e commercio globale

Al Festival dell'Economia, Paul Krugman svela come i primi mesi della presidenza Trump abbiano scosso gli equilibri globali. Dazi e commercio diventano temi centrali in un'era di radicali cambiamenti. Scoprite quali nuove dinamiche stanno plasmando il futuro delle relazioni tra Stati Uniti, Europa e Cina. Un'analisi che va oltre le statistiche e ci invita a riflettere su come questi eventi influenzano le nostre vite quotidiane. Non perdere questo approfondimento!

Quattro mesi della presidenza Trump hanno già cambiato il mondo per come lo conoscevamo. Come siamo arrivati fin qui? Quali conseguenze hanno avuto e avranno i dazi? Come evolveranno i rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa? Che ne sarà del confronto con la Cina? Sono alcune delle domande alle quali risponderà Paul Krugman, professore emerito di Economics and International Affairs alla Princeton University e Premio Nobel per l'economia 2008, in collegamento alle 17 con l'Auditorium del grattacielo di Intesa Sanpaolo. L'incontro, che sarà introdotto da Robert Johnson, è organizzato nell'ambito del Festival Internazionale dell'economia di Torino.

