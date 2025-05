Pato su Allegri al Milan | È un vincente può far sperare di tornare a vincere subito

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, esprime grande fiducia nel ritorno di Massimiliano Allegri: "È un vincente." Le parole di Pato arrivano in un momento cruciale per i rossoneri, desiderosi di tornare a brillare in campionato. Con Allegri alla guida, il Milan potrebbe riscoprire la sua storica mentalità vincente, alimentando le speranze dei tifosi per una rinascita immediata. Sarà davvero lui il segreto per riportare il Diavolo ai vertici?

Alexandre Pato, ex giocatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Skysport24 sul ritorno di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pato su Allegri al Milan: “È un vincente, può far sperare di tornare a vincere subito”

