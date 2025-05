Pat sotto accusa l’ex presidente Trabucchi | deve pagare un milione e svende ai figli la villa all’Elba

L’ex presidente Trabucchi è al centro di uno scandalo che illumina le ombre del potere. Accusato dalla Procura della Corte dei Conti di aver svenduto la sua villa all’Elba ai figli per eludere i creditori, dovrà ora affrontare un risarcimento di un milione di euro. Questo caso non solo solleva interrogativi sulla trasparenza e l'etica nella gestione delle finanze personali, ma riflette anche un trend preoccupante nel mondo della politica e degli affari. La verità verrà a g

Milano – Per la Procura della Corte dei Conti, “il contratto di vendita oggetto di causa” è “affetto da simulazione assoluta, non avendo altro scopo che quello di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori”. Per i giudici, non si è trattato di un affare finto, visto che il passaggio di soldi si è perfezionato; tuttavia, hanno dichiarato l ’atto inefficace nei confronti dei creditori perché “la vendita a prezzo irrisorio del compendio immobiliare ha indiscutibilmente depauperato il patrimonio del debitore, rendendolo insufficiente a soddisfare le pretese creditorie”. Il protagonista della vicenda legale è Emilio Trabucchi, presidente del Cda del Pio Albergo Trivulzio dall’aprile 2004 al febbraio 2011 finito nella bufera del caso Affittopoli e condannato a risarcire più di un milione di euro tra danno d’immagine e danni alle casse della Baggina provocati dalla vendita a prezzi stracciati di otto immobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pat, sotto accusa l’ex presidente Trabucchi: deve pagare un milione e “svende” ai figli la villa all’Elba

TikTok sotto accusa dalla Commissione Ue per violazione del Digital Services Act

TikTok è sotto accusa dalla Commissione UE per presunta violazione del Digital Services Act (DSA). Un parere preliminare evidenzia che il popolare social media cinese non rispetta le normative europee, in particolare riguardo alla trasparenza del proprio archivio pubblicitario, mancando di fornire le informazioni richieste dalla legge.

